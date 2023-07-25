Президент Володимир Зеленський підписав закон, що впроваджує електронну марку акцизного податку.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
“Прозорий ринок підакцизних товарів — Президент підписав закон про еАкциз! Це один із найголовніших антикорупційних законів у сфері. Завдяки еАкцизу держава не витрачатиме мільярди гривень через сірий ринок алкоголю та тютюну. Гроші не осідатимуть у кишенях корупціонерів, а підуть на посилення оборони країни”, – написав Федоров.
Він зауважив, що цифровізація допоможе контролювати обіг виготовленого чи ввезеного в Україну тютюну, а також мінімізує людський фактор.
За його словами, команда Мінцифри разом з партнерами працює над запуском електронної акцизної марки з DataMatrix-кодом.
“Кожен із вас зможе зчитати її через Дію, щоб отримати всю інформацію про продукт та не наражати життя на небезпеку, купуючи контрафакт”, – написав міністр.
Нагадаємо, раніше у Раді анонсували повернення з 1 серпня перевірок та штрафів для бізнесу. Цього вимагає меморандум із МВФ.
У червні президент України пообіцяв радикальну податкову реформу після війни. Він анонсував "важливі фінансові новації, включно з податковими".