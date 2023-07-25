При цьому глава Мінцифри зазначає, що завдяки новому закону держава не витрачатиме мільярди гривень через сірий ринок алкоголю та тютюну.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що впроваджує електронну марку акцизного податку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Прозорий ринок підакцизних товарів — Президент підписав закон про еАкциз! Це один із найголовніших антикорупційних законів у сфері. Завдяки еАкцизу держава не витрачатиме мільярди гривень через сірий ринок алкоголю та тютюну. Гроші не осідатимуть у кишенях корупціонерів, а підуть на посилення оборони країни”, – написав Федоров.

Він зауважив, що цифровізація допоможе контролювати обіг виготовленого чи ввезеного в Україну тютюну, а також мінімізує людський фактор.

За його словами, команда Мінцифри разом з партнерами працює над запуском електронної акцизної марки з DataMatrix-кодом.

“Кожен із вас зможе зчитати її через Дію, щоб отримати всю інформацію про продукт та не наражати життя на небезпеку, купуючи контрафакт”, – написав міністр.

Нагадаємо, раніше у Раді анонсували повернення з 1 серпня перевірок та штрафів для бізнесу. Цього вимагає меморандум із МВФ.

У червні президент України пообіцяв радикальну податкову реформу після війни. Він анонсував "важливі фінансові новації, включно з податковими".