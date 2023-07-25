Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
У двох департаментах КМДА відбулися обшуки, посадовця КП викрили на службовій підробці
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський підписав закон, що впроваджує електронну марку акцизного податку

При цьому глава Мінцифри зазначає, що завдяки новому закону держава не витрачатиме мільярди гривень через сірий ринок алкоголю та тютюну.

Зеленський підписав закон, що впроваджує електронну марку акцизного податку
Фото: Пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що впроваджує електронну марку акцизного податку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

“Прозорий ринок підакцизних товарів — Президент підписав закон про еАкциз! Це один із найголовніших антикорупційних законів у сфері. Завдяки еАкцизу держава не витрачатиме мільярди гривень через сірий ринок алкоголю та тютюну. Гроші не осідатимуть у кишенях корупціонерів, а підуть на посилення оборони країни”, – написав Федоров. 

Він зауважив, що цифровізація допоможе контролювати обіг виготовленого чи ввезеного в Україну тютюну, а також мінімізує людський фактор. 

За його словами, команда Мінцифри разом з партнерами працює над запуском електронної акцизної марки з DataMatrix-кодом. 

“Кожен із вас зможе зчитати її через Дію, щоб отримати всю інформацію про продукт та не наражати життя на небезпеку, купуючи контрафакт”, – написав міністр. 

Нагадаємо, раніше у Раді анонсували повернення з 1 серпня перевірок та штрафів для бізнесу. Цього вимагає меморандум із МВФ.

У червні президент України пообіцяв радикальну податкову реформу після війни. Він анонсував "важливі фінансові новації, включно з податковими".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies