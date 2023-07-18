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Уряд затвердив постанову про відбудову Каховської ГЕС

Проєкт розрахований на два роки.

Уряд затвердив постанову про відбудову Каховської ГЕС
Фото: Libkos

Уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Важливим елементом підтримки нашого агрокомплексу буде відновлення систем зрошення на Півдні України. Каховська ГЕС у цьому питанні відігравала і ще буде відігравати важливу роль", - сказав Шмигаль.

Проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи.

Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне «Укргідроенерго».

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Нагадаємо, що до осені мають прокласти магістральні водогони на Дніпропетровщині, щоб дати воду у міста і села, які постраждали після підриву Каховської ГЕС. 

Російські окупанти замінували Каховську ГЕС у перші дні вторгнення в Україну і підірвали її о 02:50 6 червня 2023 року.

Питання стосовно відновлення електростанції та греблі постало зразу після її знищення. Відсутність водосховища ускладнює ведення сільського господарства на Півдні України, та забезпечення водою населення. Відсутність зволоження може призвести до ерозії ґрунтів, та змінити галузь сільського господарства на традиційне в цьому регіоні до XIX століття, тваринництво. 

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