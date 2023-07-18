Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
До Києва прибула Саманта Пауер
До Києва прибула Саманта Пауер
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
ГоловнаЕкономікаБізнес

Власники київського банку допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд гривень

До організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. 

Власники київського банку допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд гривень
Фото: epravda.com.ua

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники "відмили" майже 5 млрд гривень. За даними джерел LB.ua серед правоохоронців, йдеться про "Айбокс Банк".

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. 

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій "відсоток", який обготівковували через афілійовані комерційні структури.

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову. Комплексні заходи проводили у взаємодії з Національним банком, Державною податковою службою і Державною службою фінансового моніторингу за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies