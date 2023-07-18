У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
До Києва прибула Саманта Пауер
До Києва прибула Саманта Пауер
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
У Києві проінспектували мости Патона і Метро. Зафіксовані суттєві пошкодження
У Києві проінспектували мости Патона і Метро. Зафіксовані суттєві пошкодження
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
ГоловнаЕкономікаДержава

USAID передасть Україні 500 млн доларів гуманітарної допомоги

Йдеться, зокрема, про підтримку тимчасово переміщених осіб.

USAID передасть Україні 500 млн доларів гуманітарної допомоги
Фото: EPA

Під час візиту в Україну адміністраторки USAID Саманти Пауер було оголошено про 500 млн доларів гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.

Вона зазначила, що ці кошти будуть спрямовані на:

  • підтримку тимчасово переміщених осіб;
  • забезпечення українців екстреною продовольчою та медичною допомогою;
  • притулками та безпечною питною водою;
  • багатоцільовою грошовою допомогою.

Підписуйтесь на наш Google News

“Дякуємо американському народу за постійну гуманітарну підтримку, яка тільки з лютого 2022 року США склада понад 2,6 млрд доларів допомоги Україні, у тому числі понад 1,9 млрд доларів через USAID”, - підсумувала Оксана Маркарова.

Нагадаємо, у квітні Україна підписала угоду з USAID щодо сприяння залученню прямих іноземних інвестицій

Також у квітні USAID повідомило про інвестування ще 20 млн доларів для посилення нагляду за управлінням коштами допомоги Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies