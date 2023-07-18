USAID передасть Україні 500 млн доларів гуманітарної допомоги

Під час візиту в Україну адміністраторки USAID Саманти Пауер було оголошено про 500 млн доларів гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.

Вона зазначила, що ці кошти будуть спрямовані на:

підтримку тимчасово переміщених осіб;

забезпечення українців екстреною продовольчою та медичною допомогою;

притулками та безпечною питною водою;

багатоцільовою грошовою допомогою.

“Дякуємо американському народу за постійну гуманітарну підтримку, яка тільки з лютого 2022 року США склада понад 2,6 млрд доларів допомоги Україні, у тому числі понад 1,9 млрд доларів через USAID”, - підсумувала Оксана Маркарова.

Нагадаємо, у квітні Україна підписала угоду з USAID щодо сприяння залученню прямих іноземних інвестицій.

Також у квітні USAID повідомило про інвестування ще 20 млн доларів для посилення нагляду за управлінням коштами допомоги Україні.