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USAID виділяють 20 млн доларів для посилення нагляду за допомогою Україні

Ці гроші допоможуть зробити український бюджет більш прозорим.

USAID виділяють 20 млн доларів для посилення нагляду за допомогою Україні
Фото: EPA

USAID повідомляє про інвестування ще 20 млн доларів для посилення нагляду за управлінням коштами допомоги Україні

Про це повідомляє National Public Radio

Як зазначається, координаторка USAID Саманта Пауер каже, що ці гроші розширять перевірки Deloitte, а також створять незалежний аудит прямих виплат бюджетної підтримки.

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Саманта Пауер водночас заявила, що “навіть коли ракети падають, вони (Україна. - ред.) все ще намагаються зміцнити свою демократію та розвинути свої інститути та систему стримувань і противаг”.

National Public Radio нагадує, що з початку війни США виділили українському уряду майже 23 млрд прямої бюджетної підтримки. Гроші йдуть на оплату праці лікарів, медсестер, вчителів, рятувальників, найнеобхідніших працівників.

Нагадаємо, Україна підписала угоду з USAID щодо сприяння залученню прямих іноземних інвестицій

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