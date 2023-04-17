Україна та Ірак зосереджуються на пожвавленні відносин, - Кулеба

Голова МЗС України та прем'єр-міністр Іраку зустрілись у Багдаді.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Ми зосередилися на наступних кроках для пожвавлення відносин між Україною та Іраком”, – написав Кулеба.

Міністр також повідомив, що перед тим відбулась розмова президента України Володимира Зеленського із головою іракського уряду.

Дмитро Кулеба також подякував уряду Іраку за його солідарність з Україною.

Following up on their phone call with President @ZelenskyyUA, I was received by Prime Minister @mohamedshia in Baghdad today. I commended the Government of Iraq for its solidarity with Ukraine. We focused on the next steps to reinvigorate relations between Ukraine and Iraq. pic.twitter.com/UbCX0fLLHt — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 17, 2023

Раніше повідомлялось, що Ірак запропонував стати посередником на переговорах між Україною та Росією, але Україна відхилила цю пропозицію.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув 17 квітня із візитом до Іраку. Це перший візит глави МЗС України до Іраку з 2012 року.