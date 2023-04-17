ІДІЛ вбив 26 людей, які шукали трюфелі в сирійській пустелі

Кілограм трюфелів коштує більше, ніж становить середня місячна зарплата в країні.

Угруповання “Ісламська держава” вбила щонайменше 26 людей, які шукали цінні трюфелі в сирійській пустелі.

Про це пише BBC з посиланням на державні ЗМІ та активістів.

Серед жертв атаки в неділю в провінції Хама були мирні жителі та проурядові бойовики, повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR).

Бойовики ІД неодноразово полювали на тих, хто шукав гриби, і цього року було вбито понад 150 людей.

Кілограм трюфелів коштує більше, ніж становить середня місячна зарплата в країні.

Сирійське державне інформаційне агентство Sana з посиланням на джерело в поліції повідомило, що бойовики ІД напали на групу мирних жителів у селі Дувайзін, убивши 26 з них. SOHR заявляє про 36 смертей і про те, що серед жертв є щонайменше 17 бойовиків з проурядових Сил національної оборони.

Пошуки трюфелів надзвичайно небезпечні, оскільки мисливці борються з наземними мінами, а бійці ІД мають схованки в пустелі, де вони ростуть.

“Але багато хто, хто стикається з бідністю та безробіттям, що посилюється війною в Сирії, ризикують наражатися на небезпеку, оскільки гриб може продаватися за ціною до 25 доларів США за кг залежно від розміру та сорту в країні, де середня місячна зарплата становить близько 18 доларів”, − зазначає видання.

Сезон трюфелів триває лише з лютого по квітень. За останні місяці було кілька нападів на фуражирів, серед постраждалих є жінки та діти.

За даними SOHR, у березні в центральній Сирії було вбито 15 мисливців за трюфелями. Повідомляється, що десятки інших зникли безвісти.

У 2014 році бойовики ІД захопили значні території в Сирії та Іраку, нав’язавши своє жорстоке правління майже восьми мільйонам людей.

Угруповання було вигнано зі своєї останньої ділянки території у 2019 році, але там ще налічується від 5000 до 7000 членів та прихильників, розкиданих між двома країнами, приблизно половина з яких — бойовики.

Сирія була спустошена 12-річною громадянською війною, що вибухнула після того, як уряд президента Башара Асада відповів смертоносною силою на мирні продемократичні протести. Унаслідок бойових дій півмільйона людей загинули, а половина населення залишила свої будинки, шість мільйонів з них стали біженцями за кордоном.

Понад 15 мільйонів людей у Сирії потребують гуманітарної допомоги, у тому числі близько 9 мільйонів постраждалих від сильного землетрусу, який вразив сусідню Туреччину в лютому.