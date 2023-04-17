Підробні документи зі "зливу" американських розвідданих поширив акаунт Donbass Devushka, повʼязаний з ексофіцеркою США, – ЗМІ

Акаунт Donbass Devushka, що поширив чотири документи "зливу" американських розвідувальних даних та видавав себе за сторінку російської єврейки з Луганська, насправді пов'язаний із ветеранкою Військово-морських сил США. Про це йдеться у розслідуванні Wall Street Journal та на сайті The Isider та спільноти NAFO.

Активісти цієї спільноти, що протидіє російській дезінформації, зʼясували, що Сара Білс (хоча нещодавно вона змінила імʼя на більш російське) – колишня унтер-офіцерка ВМС США, мешкає в штаті Вашингтон, поруч із базою ВМС, де колись служила.

За даними Wall Street Journal, жінка працювала техніком з авіаційного електронного обладнання. У 2021 її звільнили зі служби, незабаром після того, як вона втрапила в ДТП. Після цього вона почала більш публічно висловлювати антиамериканські погляди, видаючи себе за "дівчину з Донбасу".

До цього мала проросійські акаунти під різними іменами. Представлялася експертом із геополітики та історії, заявляла про здобування освіти в онлайн-коледжі Школи політики та глобальних досліджень Університету штату Арізона. Під час повномасштабного вторгнення розвивала акаунти в соцмережах зокрема Telegram, де публікувала проросійську інформацію та фейки. Саме її акаунт поширив відредаговані папери американської розвідки, ймовірно "злиті" американським військовим Джеком Тейшерою. Йдеться про дані з втратати України і Росії, де число загиблих українців було завищене, а росіян – занижене.

У 2014 році у соцмережах "дівчини з Донбасу" стверджувалося, що вона в 2014 мігрувала між російським Ростовом та українським Луганськом, а насправді вона в цей час судилася в Штатах зі своїм колишнім чоловіком. Після викриття жінка заявила, що її акаунтом керує 15 осіб, але хто – відмовилася говорити.

Активісти вирахували, що це вона причетна до скандального акаунту, проаналізувавши її подкаст та предмети інтерʼєру, що фігурували в її постах під виглядом мешканки Луганська.

Нагадаємо, ФБР заарештувала підозрюваного в "зливі" документів Пентагону. Це – 21-річний рядовий Повітряної Нацгвардії, який незаконно виніс документи та публікував їх у чаті зі своїми приятелями-підлітками. На слід цього підозрюваного вивели журналісти. Саме вони знайшли учасників чату на платформі Discord, де публікувалися таємні документи, та поспілкувалися з ними. Учасники виявилися підлітками. Один із них розповів про расистські антиурядові погляди користувача під ніком OG, який вперше поширив ці дані, що згодом розлетілися по всьому світу як один із найбільших витоків американських секретів.

Мотивація чоловіка невідома, але схоже, що завдяки публікації таємниць він "заробляв" собі популярність серед його приятелів у тому чаті. Папери звідти потім публікувалися росіянами у Twitter і Telegram.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що "витік" документів Міністерства оборони США не зможе нашкодити українському контрнаступу.