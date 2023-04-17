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У Папуа озброєні повстанці напали на військових Індонезії, які розшукували взятого в заручники пілота

Загинув щонайменше один військовий, за деякими даними – девʼять. 

У Папуа озброєні повстанці напали на військових Індонезії, які розшукували взятого в заручники пілота
Пілот у заручниках
Фото: CNN

В індонезійській провінції Папуа озброєні сепаратисти напали на військових армії, яких направили рятувати новозеландського пілота, взятого в заручники ще в лютому. Щонайменше шестеро людей загинули, ще 30 зникли, пише The Guardian

За попередніми даними, 36 військових перебували на посту в горбистому районі Ндуга. В цей час на них напали сепаратисти з так званої Армії визволення Західного Папуа – озброєного крила Руху вільного Папуа. 

Військові повідомили, що загинули шестеро, ще 21 людина втекла в джунглі. Військовий речник підтвердив лише одну жертву. Ще девʼятеро солдатів потрапили в заручники. Військовий речник Папуа полковник Герман Тар'яман сказав, що солдати були частиною групи, яка шукала Філліпа Марка Мертенса – новозеландського пілота індонезійської авіаційної компанії Susi Air, якого сепаратисти викрали в лютому.

"Досі точно невідомо, скільки військовослужбовців індонезійської армії загинуло та було поранено. Ми продовжуємо пошуки, але сильний дощ, туман і відсутність зв’язку заважають нашим пошукам і евакуації", – сказав він. 

Спершу речник Національних збройних сил Індонезії Юліус Віджожоно сказав, що сепаратистські війська напали на військових армії Індонезії, коли ті прочісували територію поблизу місця викрадення пілота. Сепаратисти вистрелили в одного солдата і він упав у яр глибиною 15 метрів. Його колеги спустилися, щоб дістати його, і в цей час сепаратисти відкрили вогонь і по них. Віджожоно водночас підтвердив загибель лише одного солдата.

Представник сепаратистів сказав, що його військові відкрили вогонь по армії в якості помсти за вбивство двох повстанців у березні. Він стверджує, що убито девʼятьох, а не одного військового армії Індонезії. 

Пілот Мертенс, який перебуває в заручниках, був захоплений сепаратистами в лютому. Він керував одномоторним літаком, що мав забрати 15 будівельників медичного центру, бо сепаратисти погрожували їх вбити. Його літак приземлився на злітно-посадкову смугу в районі Ндуга, але сепаратисти напали на нього й викрали. 

Папуа – колишня нідерландська кололнія в західній частині острова Нова Гвінея, що етнічно та культурно відрізняється від більшості Індонезії. Острів на заході належить Індонезії, а на сході належить Океанії і там утворена незалежна країна Папуа-Нова Гвінея. Зіткнення між корінним населенням та індонезійськими силами траплялися й раніше. 

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