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Суд Ірану виніс вирок 10 військовим у справі про авіакатастрофу літака МАУ в 2020 році

Військовослужбовців засудили до тюремного терміну від одного до 13 років

Суд Ірану виніс вирок 10 військовим у справі про авіакатастрофу літака МАУ в 2020 році
Фото: EPA/UPG

Суд Ірану засудив 10 військовослужбовців сил протиповітряної оборони країни до тюремного ув'язнення за участь у збитті українського пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" поблизу Тегерана 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал новин судової системи Ірану Mizan Online.

Військовослужбовців засудили до тюремного терміну від одного до 13 років. Вироки було винесено після 20 судових слухань і "детального розслідування" протягом трьох років.

Головний обвинувачений у цій справі, названий "командиром системи оборони Тор М-1", був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення за ненавмисне вбивство 176 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту рейсу PS752 літака МАУ. Йому дали ще 10 років за ігнорування протоколу та "масштаб наслідків своїх дій".

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Нагадаємо, 8 січня 2020 року український рейс PS752 авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана. Літак був уражений двома іранськими ракетами. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, зокрема громадяни України.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряноїоборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт". У МЗС на це відповіли, що остаточний звіт Ірану - це спроба приховати істинні причини його збиття.

У жовтні минулого року секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що збиття українського літака МАУ рейсу PS752 є терористичним актом, а влада Ірану приховує імена і посади обвинувачених у кримінальній справі.

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