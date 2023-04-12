Іран веде переговори з Китаєм і Росією про придбання санкційного ракетного палива, − Politico

Дипломати побоюються, що Тегеран може допомогти Москві поповнити виснажені ракетні запаси для атак проти України.

Іран веде таємні переговори з Китаєм і Росією про придбання санкційного ракетного палива.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатів.

“Китай і Росія ведуть таємні переговори з Іраном щодо поповнення Ісламською Республікою запасу ключової хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет”, − кажуть дипломати.

Цей крок означатиме відкрите порушення санкцій ООН і, можливо, допоможе Москві поповнити свій виснажений запас ракет.

Тегеран провів одночасні переговори з офіційними особами та підконтрольними уряду організаціями обох країн, включно з федеральним казенним підприємством “Анозіт” (Куйбишівський хімзавод у Новосибірській області РФ, - ред.) щодо придбання великої кількості перхлорату амонію (ПА) − основного інгредієнта твердого палива, що використовується для живлення ракет.

Перхлорат амонію є ключовим компонентом твердого ракетного палива, яке часто використовується у військових цілях завдяки своїй надійності та тривалому терміну зберігання. Більшість іранських високоточних і балістичних ракет малої дальності базуються на твердопаливних двигунах. Аналітики кажуть, що країна також використовує це паливо для розробки ракет великої дальності під прикриттям своїх космічних програм.

У Пекіні іранський дипломат Саджад Ахадзаде, який є “радником Тегерана з питань технологій” у Китаї , очолив переговори про придбання ПА. Про які китайські компанії йдеться − невідомо.

Точний обсяг ПА, яку Іран хоче придбати, невідома також, але дипломати вважають, що цього буде достатньо для створення тисяч ракет, включно з ракетою Zolfaghar, яка має радіус дії 700 кілометрів і яка використовувалася останніми роками як Іраном, так і його проксі на Близькому Сході. Якщо угода відбудеться, частина цих ракет можуть у підсумку бути використані у війні проти України.

Іран постачав Росії так звані безпілотні літальні апарати-камікадзе, які РФ використовувала для нападу на українські цивільні цілі, а також консультував Москву щодо того, як обійти міжнародні санкції, з якими вона стикається внаслідок своєї агресії.

Людина, яка відповідала на телефонні дзвінки в “Анозіті”, попросила надсилати питання електронною поштою. Електронний лист повернувся. Та сама особа поклала слухавку, коли POLITICO передзвонив, щоб поставити запитання компанії, яка, схоже, не має суттєвого представництва як бізнес. Її домашня вебсторінка направляє запити на індустріальний онлайн-ринок під назвою Techmika.

Допомога Росії через Іран шляхом постачання останньому перхлорату амонію є одним із способів Китаю запропонувати Москві істотну підтримку за лаштунками. Те, що Китай, можливо, розглядає можливість порушити санкції ООН свідчить про глибоку стурбованість Пекіна перспективами його союзника, вважають західні аналітики.

Відповідно до резолюції ООН 2231, ухваленої в 2015 році, країнам заборонено постачати Ірану перхолат амонію без дозволу Ради Безпеки ООН.

“Іран все більше спирається на твердопаливні балістичні ракети у своїй безпеці. Тому важливість для режиму інгредієнтів, які входять у твердопаливне паливо, таких як порхлорат амонію у ролі окислювача, буде лише зростати”, − сказав старший науковий співробітник Фонду захисту демократії та автор нещодавнього всебічного дослідження ракетної програми Ірану Бехнам Бен Талеблу.

Талеблу додав, що передбачуваний обсяг постачання з Росії та Китаю “каже про імператив володіння цим матеріалом” для Ірану.

Невпинні атаки Росії на українські цілі протягом останнього року вичерпали її запаси ракет. Хоча Росія виробляє власні ракети, потужність виробництва відстає від апетиту військових. Ось чому підтримка Ірану, як і у випадку з безпілотниками, може стати привабливою альтернативою.

Як і Росія, Іран значною мірою самодостатній, коли йдеться про виробництво ракет, але міжнародні санкції, з якими він стикається у зв’язку з його таємною програмою створення ядерної зброї, також обмежують виробничі потужності країни.

За словами аналітиків, Іран також прагне збільшити власні постачання балістичних ракет, намагаючись показати силу на Близькому Сході. У 2020 році Іран випустив десяток балістичних ракет по силах США, дислокованих на авіабазі Айн аль-Асад в Іраку, у відповідь за вбивство генерала Касема Сулеймані, лідера іранського воєнізованого формування Кудс. Цей удар, у результаті якого було поранено понад 100 американських військовослужбовців, став найбільшою атакою проти американських військ.

У листопаді 2022 року ВМС США виявили на кораблі в Оманській затоці, що прямував з Ірану до Ємену, близько 70 тонн бронебійної арматури, достатньої для зарядки близько десятка ракет середньої дальності. Американські посадовці вважали, що вантаж призначався для підтримуваних Іраном повстанців-хуситів Ємену, і ВМС потопили корабель.