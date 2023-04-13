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Уночі окупанти вдарили ракетами С-300 по Слов’янську: пошкоджені приватні будинки і школа

Люди не постраждали.

Уночі окупанти вдарили ракетами С-300 по Слов’янську: пошкоджені приватні будинки і школа
Фото: Вадим Лях у Telegram

Цієї ночі російські військові вдарили двома ракетами С-300 по місту Слов’янськ Донецької області. Є влучання у приватні будинки, школу, територію водоканалу.

Про це повідомляє у Telegram начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

“Одна з них влучила у подвір’я школи №8. Окрім навчального закладу, постраждали багатоповерхові будинки поруч. Вибиті вікна, двері, пошкоджено балкони”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Вадим Лях у Telegram

Фото: Вадим Лях у Telegram

Зазначається, що друга ракета влучила біля міськводоканалу. Постраждали декілька приватних будинків. В обох випадках обійшлося без жертв.

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Нагадаємо, за минулу добу, 12 квітня, росіяни вбили одного жителя Донецької області – в Очеретному. Ще двоє людей дістали поранення.

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