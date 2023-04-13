Учора ворог 46 разів обстріляв з важкої артилерії і авіації Херсонщину, є загиблий

За минулу добу противник здійснив 46 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії та авіації. Місто Херсон росіяни обстріляли пʼять разів.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Згідно з повідомленням, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу у місті Херсоні.

“Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, двоє – дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

За добу з деокупованої території області евакуйовано 72 особи.

Нагадаємо, працівники поліції 12 квітня евакуювали із селища Козацьке Новокаховської міської громади Херсонської області останню дитину.