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З Козацького на Херсонщині евакуювали всіх дітей, – Нацполіція

Евакуйованих доправили до Херсона, звідки волонтери перевезли їх до тимчасового прихистку. 

З Козацького на Херсонщині евакуювали всіх дітей, – Нацполіція
Фото: Скріншот з відео

Працівники поліції 12 квітня евакуювали зі смт Козацьке Новокаховської міської громади Херсонської області останню дитину. 

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

“17-річного хлопця разом із бабусею броньованим автомобілем поліцейські вивезли до безпечнішого місця, де передали іншій групі”, – йдеться у повідомленні. 

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Після того евакуйованих доправили до Херсона, звідки волонтери перевезли їх до тимчасового прихистку. 

Поліцейські продовжуватимуть евакуювати громадян, у першу чергу дітей, із зони бойових дій. 

Жителів населених пунктів, які потерпають від обстрілів військ країни-агресора, закликають виїхати. Насамперед це стосується родин із дітьми.

Нагадаємо, Рада оборони Херсонської області заборонила сім'ям з дітьми в'їзд до населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів росіян.

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