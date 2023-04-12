Зеленський зустрівся з делегацією американських сенаторів

Голова держави наголосив на тому, що Україна потребує потужної оборонної підтримки саме сьогодні.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією сенаторів Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.

До складу делегації входять Джозеф Манчін, Ліза Мурковскі та Марк Келлі.

“Двопалатна й двопартійна підтримка з боку США, особисто Президента Байдена, усіх американців допомогла нам вистояти у розв’язаній Росією війні”, – наголосив Володимир Зеленський, і поінформував делегацію Сенату про ситуацію на передовій.

Також він поділився оцінками щодо розвитку ситуації на передовій в найближчій перспективі та наголосив на тому, що Україна потребує потужної оборонної підтримки саме сьогодні.

Нагадаємо, американський бізнесмен і філантроп Говард Баффет прибув до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.