Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні, 12 квітня, росіяни здійснили 7 обстрілів Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської та Есманської громад Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Загалом було зафіксовано 75 прильотів з мінометів, артилерії та РСЗВ.
У Есманській громаді внаслідок обстрілу з артилерії було пошкоджено АЗС.
У Миропільській громаді артобстрілом пошкоджено два приватних домогосподарства.
Як повідомляють військові, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
Нагадаємо, росіяни вдень 12 квітня вдарили по житлових будинках Нікополя. З-під завалів дістали 72-річних чоловіка і жінку, ї госпіталізували. Ще двоє поранених, чоловік 87 років та жінка 74 років, лікуватимуться вдома.