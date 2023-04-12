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Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Територію Сумщини обстрілювали з мінометів, артилерії та РСЗВ.

Росіяни обстріляли сім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Дмитро Живицький

Сьогодні, 12 квітня, росіяни здійснили 7 обстрілів Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської та Есманської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом було зафіксовано 75 прильотів з мінометів, артилерії та РСЗВ. 

У Есманській громаді внаслідок обстрілу з артилерії було пошкоджено АЗС.

У Миропільській громаді артобстрілом пошкоджено два приватних домогосподарства.

Як повідомляють військові, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, росіяни вдень 12 квітня вдарили по житлових будинках Нікополя. З-під завалів дістали 72-річних чоловіка і жінку, ї госпіталізували. Ще двоє поранених, чоловік 87 років та жінка 74 років, лікуватимуться вдома. 

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