Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Територію Сумщини обстрілювали з мінометів, артилерії та РСЗВ.

Сьогодні, 12 квітня, росіяни здійснили 7 обстрілів Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської та Есманської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом було зафіксовано 75 прильотів з мінометів, артилерії та РСЗВ.

У Есманській громаді внаслідок обстрілу з артилерії було пошкоджено АЗС.

У Миропільській громаді артобстрілом пошкоджено два приватних домогосподарства.

Як повідомляють військові, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, росіяни вдень 12 квітня вдарили по житлових будинках Нікополя. З-під завалів дістали 72-річних чоловіка і жінку, ї госпіталізували. Ще двоє поранених, чоловік 87 років та жінка 74 років, лікуватимуться вдома.