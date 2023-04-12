Поліцейські підозрюють мешканку Харківщини у співпраці з росіянами

Жінка працювала на російську владу як представник “микроучастка”.

Правоохоронці підозрюють 57-річну мешканку с. Іванівка Чугуївського району Харківської області у колабораціонізмі. За їх даними, жінка працювала в окупаційній “Іванівській селищній раді”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що жінка працювала на російську владу як представник “микроучастка”. Зокрема, вона передавала росіянам складені нею списки односельців.

Також у приміщенні сільської ради підозрювана допомагала розподіляти гуманітарну допомогу, яку отримувала від окупаційної адміністрації. Потім вона видавал допомогу населенню з власного будинку.

Жінка також брала участь у публічних заходах, організованих незаконною владою села.

Якщо вина жінки буде доведена, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, до 12 років за ґратами засуджено “народного міліціонера”, який намагався побудувати кар’єру псевдоправоохоронця під час окупації м. Ізюм.