Окупанти на Харківщині вбили двох цивільних (оновлено)

Російські окупанти обстріляли селище Дворічна Куп'янського району.

Про це повідомляє у Телеграм керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, поранення отримали двоє людей. Обоє у важкому стані. Зараз медики борються за їхнє життя.

Оновлено. Внаслідок ворожого обстрілу близько 13:15 отримала поранення 63-річна жінка, загинув 71-річний місцевий мешканець, заявили у Харківській обласній прокуратурі.

О 15:40 окупанти знову обстріляли Дворічну: поранено 75-річного чоловіка. Його було госпіталізовано до лікарні, де він помер.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів 10 квітня села Кучерівка Куп'янського району зруйноване цивільне підприємство.