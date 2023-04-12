У Черкасах митрополита УПЦ МП Феодосія взяли під цілодобовий домашній арешт

Митрополиту Черкаському і Канівському УПЦ МП Феодосію — Денису Снігірьову обрали запобіжний захід.

Його взяли під цілодобовий домашній арешт на 60 діб, повідомляє Суспільне.

Електронний браслет, з допомогою якого контролюватимуть його місцезнаходження, одягнуть у відділку поліції на Київщині. Адже саме в Київській області знаходиться село, де живе священник.

Митрополита підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників.

За словами прокурора, Денис Снігірьов, очоливши черкаську єпархію, у кінці серпня 2020 року повідомив про своє рішення закрити офіційний сайт єпархії та створити новий, за шаблоном Російської православної церкви.

Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них – "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru", на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію Росії та воєнні злочини росіян.

"Із 27 лютого по лютий 2023 Снігірьов усвідомлюючи, що офіційний сайт Черкаської єпархії у відкритому доступі, забезпечував стабільне функціонування сайту. Там поширював низку публікацій, в яких містяться виправдовування та визначення правомірної збройної агресії РФ проти України", — зазначив прокурор.

Зокрема, як приклад він навів статтю про те, як священники "благословляли" казаків, які брали участь у так званій СВО. Крім того, були матеріали про патріарха Кирила, про загиблих у "зоні СВО" священників та про засідання Держдуми Росії.

"На сайті московського патріархату РПЦ Снігірьов значиться як діяч російської православної церкви. Крім того, він із 1994 по 1998 рік проходив навчання у духовному училищі на території РФ, що свідчить про його тісні зв'язки з представниками зазначеної релігійної організації та країни-агресора", — зазначив прокурор.

На його думку, Снігірьов може тиснути на свідків. Також є ризик, що він може виїхати на територію Росії. Крім того, вважає сторона обвинувачення, з допомогою Снігірьова може переховуватися основний свідок — людина, яка виконувала вказівки по створенню та наповненню контенту сайту. Відомо, що цей чоловік жив вдома у митрополита у селі на Київщині. Наразі його місцеперебування невідомо.

"До Снігірьова зверталися смілянські священники з приводу того, щоб засудити агресію РФ. Він відмовив. І під час розмови (як розповіли свідки, допитані у справі) він сказав: "А якщо переможе Путін?"", — зазначив слідчий.

Також, додав прокурор, наразі Феодосій систематично маніпулює думкою громадян.

Ще перед засіданням біля будівлі суду зібралися віряни Московського патріархату. Їм митрополит російською мовою розповів, що прапор так званої "Новоросії" йому нібито підкинули. Прапор було знайдено в Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі.

На питання судді чи визнає він свою провину, митрополит заявив, що слідство "або помиляється, або свідомо уводить всіх в оману".

Також він визнав, що відвідував окуповану Росією територію у 2017 році. Це було у Горлівці і це, з його слів, була "місія миру".

Нагадаємо, що 23 лютого керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) Феодосію повідомили підозру в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. З'ясувалося, що під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ.

6 квітня Служба безпеки заявила, що зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників.

11 квітня стало відомо, що слідство просить для митрополита Черкаського Феодосія цілодобовий домашній арешт.