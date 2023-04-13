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Чорне море має стати морем НАТО, − Кулеба у Бухаресті

Очільник МЗС виступив на відкритті Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи.

Чорне море має стати морем НАТО, − Кулеба у Бухаресті
Фото: МЗС

Саміт блоку НАТО у Вільнюсі є нагодою виправити помилки минулого та здійснити рішучі кроки на шляху до членства України в Альянсі, адже саме така стратегія буде ефективною у протидії російській агресії. 

На цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив у виступі на відкритті Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи, яка відбувається у Бухаресті, повідомили у МЗС.

“Потрібно показати, що двері не лише відчинені, але є також чітке розуміння, коли і як Україна ввійде в них”, − сказав міністр.

Він зауважив, що у Росії, на відміну від Заходу, завжди була стратегія щодо Чорноморського регіону. Кулеба нагадав, що перша спроба Кремля розпочати військове вторгнення в Крим відбулася ще двадцять років тому під час загострення довкола острова Тузла у Керченській протоці.

“Стратегія Росії у Чорному морі завжди була агресивною, реваншистською та варварською. Але це була послідовна стратегія. Росія діяла, поки Захід сумнівався. Коли у 2008 році страх і обережність залишили двері НАТО зачиненими для України та Грузії, Росія невдовзі напала на обидві наші країни”, − підкреслив він.

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Очільник МЗС закликав напрацювати всеосяжну систему безпеки для всіх країн регіону, яким загрожує Росія. Він наголосив, що Чорне море має стати тим, чим стало Балтійське: морем НАТО. 

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що успіхом липневого саміту НАТО у Вільнюсі стане продовження підтримки України у її війні з Російською Федерацією. 

10 квітня Верховна Рада України звернулася до членів НАТО щодо прискорення вступу України в альянс.

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