Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру
Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
МВФ: Росія прямує до "дефолтного" рівня частки у світовому ВВП
МВФ: Росія прямує до "дефолтного" рівня частки у світовому ВВП
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
В Україні з'явиться перша військова братська могила загиблих у російсько-українській війні
В Україні з'явиться перша військова братська могила загиблих у російсько-українській війні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Порошенко показав техніку, яку виробляють для фронту
Порошенко показав техніку, яку виробляють для фронту
ГоловнаСвіт

Українське посольство з’ясовує обставини загибелі громадянина України в Угорщині

Ймовірно, українця вбив громадянин Казахстану.

Українське посольство з’ясовує обставини загибелі громадянина України в Угорщині
Угорська поліція (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Посольство України в Угорщині з’ясовує обставини, за яких в Будапешті помер український громадянин. Раніше про його смерть від ножових поранень повідомила угорська поліція. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України. 

"Додаткові обставини наразі зʼясовує посольство", – розповіли в МЗС.

Підписуйтесь на наш Google News

1 травня угорська поліція повідомила про затримання чоловіка. якого підозрюють у вбивстві українця.

Правоохоронцям повідомили про сутичку між двома чоловіками, один з яких стікав кров’ю. Попередньо, 44-річний казахстанець завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві, який помер на місці.

Відкрито кримінальне провадження за підозрою у вбивстві. 

За інформацією видання RTL Híradó, обидва чоловіки працювали водіями вантажівок і на момент бійки перебували на території транспортної компанії.

  • 27 квітня в місті Мурнау-ам-Штафельзее, що у Баварії, на території місцевого торгівельного центру внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України, чоловіків 1987 та 2001 років народження. Один із чоловіків загинув на місці, а другий помер від завданих травм у лікарні. 

  • Поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ. Його заарештували. Наразі триває слідство.

  • Двоє українців, які загинули у Німеччині внаслідок ножових поранень, за попередньою інформацією були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies