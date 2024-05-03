Українське посольство з’ясовує обставини загибелі громадянина України в Угорщині

Посольство України в Угорщині з’ясовує обставини, за яких в Будапешті помер український громадянин. Раніше про його смерть від ножових поранень повідомила угорська поліція.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Додаткові обставини наразі зʼясовує посольство", – розповіли в МЗС.
1 травня угорська поліція повідомила про затримання чоловіка. якого підозрюють у вбивстві українця.
Правоохоронцям повідомили про сутичку між двома чоловіками, один з яких стікав кров’ю. Попередньо, 44-річний казахстанець завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві, який помер на місці.
Відкрито кримінальне провадження за підозрою у вбивстві.
За інформацією видання RTL Híradó, обидва чоловіки працювали водіями вантажівок і на момент бійки перебували на території транспортної компанії.
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27 квітня в місті Мурнау-ам-Штафельзее, що у Баварії, на території місцевого торгівельного центру внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України, чоловіків 1987 та 2001 років народження. Один із чоловіків загинув на місці, а другий помер від завданих травм у лікарні.
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Поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ. Його заарештували. Наразі триває слідство.
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Двоє українців, які загинули у Німеччині внаслідок ножових поранень, за попередньою інформацією були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію.