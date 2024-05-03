Українське посольство з’ясовує обставини загибелі громадянина України в Угорщині

Посольство України в Угорщині з’ясовує обставини, за яких в Будапешті помер український громадянин. Раніше про його смерть від ножових поранень повідомила угорська поліція.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Додаткові обставини наразі зʼясовує посольство", – розповіли в МЗС.

1 травня угорська поліція повідомила про затримання чоловіка. якого підозрюють у вбивстві українця.

Правоохоронцям повідомили про сутичку між двома чоловіками, один з яких стікав кров’ю. Попередньо, 44-річний казахстанець завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві, який помер на місці.

Відкрито кримінальне провадження за підозрою у вбивстві.

За інформацією видання RTL Híradó, обидва чоловіки працювали водіями вантажівок і на момент бійки перебували на території транспортної компанії.