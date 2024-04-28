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​У Німеччині заарештували росіянина, якого підозрюють у вбивстві двох українців

Кримінальна поліція почала розслідування  подвійного вбивства.

​У Німеччині заарештували росіянина, якого підозрюють у вбивстві двох українців
Фото: twitter.com/PolizeiMannheim

Сьогодні, у неділю, 28 квітня, зааверштували 57-річного росіянина, який вбив двох українців у німецькому місті Мурнау.

Про це йдеться у повідомленні німецької поліції.

"57-річного підозрюваного сьогодні доставили до відповідального слідчого судді за запитом прокуратури II Мюнхена", – зазначили правоохоронці.

Суддя видав ордер на арешт і обвинуваченого поліцейські одразу доставили до в’язниці, де він зараз  і перебуває.

Наразі прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину.

  • Подвійне вбивство сталося вчора, 27 квітня. Двох чоловіків віком 23 та 36 років з ножовими пораненнями виявили на території  торгового центру. Один із чоловіків загинув на місці, а другий помер від завданих травм у лікарні. 
  • Поліція Верхньої Баварії затримала підозрюваного у вбивстві – ним виявився житель Російської Федерації.
  • 10 лютого в Німеччині внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков. Його друг Артем Козаченко дістав поранення. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці. 
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