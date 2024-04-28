​У Німеччині заарештували росіянина, якого підозрюють у вбивстві двох українців

Сьогодні, у неділю, 28 квітня, зааверштували 57-річного росіянина, який вбив двох українців у німецькому місті Мурнау.
Про це йдеться у повідомленні німецької поліції.
"57-річного підозрюваного сьогодні доставили до відповідального слідчого судді за запитом прокуратури II Мюнхена", – зазначили правоохоронці.
Суддя видав ордер на арешт і обвинуваченого поліцейські одразу доставили до в’язниці, де він зараз і перебуває.
Наразі прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину.
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