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ГУР розповіло деталі знищення тепловозів у Росії

Один із тепловозів згорів у Оренбурзі, а інший у Владикавказі.

ГУР розповіло деталі знищення тепловозів у Росії
Пожежа російського тепловоза
Фото: Скріншот відео ГУР

У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України розповіли деталі знищення двох тепловозів у Росії.

Про це інформує ГУР.

"28 квітня 2024 року в місті оренбург на росії невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М", – йдеться у повідомленні.

Також у розвідці додали, що схожий інцидент трапився двома днями раніше, 26 квітня, у місті Владикавказ – тоді вночі вогонь знищив тепловоз "ЧМЕ-3". 

"ГУР МО України констатує – ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора", – додала українська спецслужба.

  • У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі “Остаф’єво” Міністерства оборони РФ у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32, який використовуватили для підтримки операцій російської окупаційної армії. 
  • Уночі 17 квітня в окупованому Джанкої у Криму на військовому аеродромі пролунали вибухи. За інформацією кримських партизанів, відомо про пошкодження комплексу С-400 та ураження у районі командного пункту п'ятого зенітного ракетного дивізіону Повітряно-космічних сил РФ.
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