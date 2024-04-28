У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України розповіли деталі знищення двох тепловозів у Росії.
Про це інформує ГУР.
"28 квітня 2024 року в місті оренбург на росії невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М", – йдеться у повідомленні.
Також у розвідці додали, що схожий інцидент трапився двома днями раніше, 26 квітня, у місті Владикавказ – тоді вночі вогонь знищив тепловоз "ЧМЕ-3".
"ГУР МО України констатує – ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора", – додала українська спецслужба.
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