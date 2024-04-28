В уряді Італії готові підтримати санкції проти російського СПГ, - ЗМІ

В уряді Італії заявили, що країна відмовилась від російського природного газу і не матиме жодних проблем із запропонованим пакетом санкцій ЄС щодо скрапленого природного газу (СПГ), який розглядає Єврокомісія.
Про це заявив міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін, якого цитує Politico, повідомляє "Європейська правда".
На момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну Італія була однією з найбільш залежних від російського газу країн. Але вона виявилася напрочуд швидкою і гнучкою в диверсифікації поставок, побудувавши трубопровід з Алжиру і збільшивши можливості імпорту СПГ.
За офіційними даними, минулого року поставки з Росії становили менше 5% від загального обсягу імпорту газу в Італії, порівняно з 43% у 2020 році.
"Італія зараз перебуває в такому стані, що може навіть повністю обійтися без російського газу", - зазначив міністр.
Він також додав, що Італія має достатні запаси газу, "щоб бути спокійними". Тому наразі немає причин виступати проти запровадження нових санкцій - щодо російського СПГ.
- Як повідомлялося, Євросоюз готує 14-й пакет санкцій проти РФ, у якому хоче заборонити постачання російського скрапленого газу.
- У грудні 2023 року повідомлялося, що біля десяти країн ЄС постійно імпортують скраплений природній газ, який виробляється на Ямальському заводі. ПІдприємство розташоване в російській Арктиці.
- З грудня 2022 року по жовтень 2023 року половина російського експорту СПГ на загальну суму 8,3 млрд євро була спрямована на ринок ЄС.
- Євросоюз за два роки повномасштабної війни в Україні зміг відмовитися від 71% обсягів газу, який раніше імпортували з РФ. Минулоріч лише 15% від усього транспортованого в країни ЄС блакитного палива було придбано в Росії.