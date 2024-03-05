ГУР зламало російське міністерство оборони: отримало доступ до документів та ідентифікувало генералітет
ГУР зламало російське міністерство оборони: отримало доступ до документів та ідентифікувало генералітет
Шмигаль анонсував ліквідацію третини міністерств та створення Центру Уряду
Шмигаль анонсував ліквідацію третини міністерств та створення Центру Уряду
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
ГоловнаЕкономікаДержава

За час російського вторгення в Україну ЄС скоротив імпорт газу з РФ на 71%

У Євросоюзі прозвітували про те, як вдалося відмовитися від левової частки палива з країни-агресора.

За час російського вторгення в Україну ЄС скоротив імпорт газу з РФ на 71%
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз за два роки повномасштабної війни в Україні зміг відмовитися від 71% обсягів газу, який раніше імпортували з РФ. Минулоріч лише 15% від усього транспортованого в країни ЄС блакитного палива було придбано в Росії. 

Ці дані, за повідомленням Укрінформу, оприлюднила єврокомісарка Кадрі Сімсон на засіданні Ради ЄС з питань енергетики. За її словами, ціни на газ нині стабілізувалися на рівні 25 євро за мегават-годину - і цей показник фактично відповідає тому, який був до повномасштабної війни.

Представники Литви на засіданні запропонували ще більше скоротити постачання російського скрапленого газу, проте з цього питання згоди поки немає.

Європа успішно провела опалювальний сезон: газосховища заповнені приблизно на 62%. На наступну зиму є домовленості з надійними поставниками - в першу чергу Норвегією та Сполученими Штатами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies