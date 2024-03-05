За час російського вторгення в Україну ЄС скоротив імпорт газу з РФ на 71%

У Євросоюзі прозвітували про те, як вдалося відмовитися від левової частки палива з країни-агресора.

Європейський Союз за два роки повномасштабної війни в Україні зміг відмовитися від 71% обсягів газу, який раніше імпортували з РФ. Минулоріч лише 15% від усього транспортованого в країни ЄС блакитного палива було придбано в Росії.

Ці дані, за повідомленням Укрінформу, оприлюднила єврокомісарка Кадрі Сімсон на засіданні Ради ЄС з питань енергетики. За її словами, ціни на газ нині стабілізувалися на рівні 25 євро за мегават-годину - і цей показник фактично відповідає тому, який був до повномасштабної війни.

Представники Литви на засіданні запропонували ще більше скоротити постачання російського скрапленого газу, проте з цього питання згоди поки немає.

Європа успішно провела опалювальний сезон: газосховища заповнені приблизно на 62%. На наступну зиму є домовленості з надійними поставниками - в першу чергу Норвегією та Сполученими Штатами.