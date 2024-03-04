Прем'єр: податки цього року не підвищуватимуть, але посилять боротьбу з сірим ринком

Кабмін розраховує цього року знову отримати більше податків, аніж прогнозували.

Уряд розраховує цього року продовжити збільшення податкових надходжень без підвищення податків.

Торік держава зібрала більше, ніж очікувала. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав на річній пресконференції.

Цього року тенденцію зі збільшення надходжень хочуть продовжувати.

"Без підвищення податків. Лише через роботу – я назву це так – боротьбу з сірим ринком, відбіленням сірого ринку. Реформа митниці, реформа податкової – над цим ми працюємо також безупинно", – сказав він.

Зокрема, хочуть обмінятися митними базами даних із європейськими партнерами. Туди хочуть включати митну вартість, бо є різниця в статистиці, і вона не на користь українського бюджету.