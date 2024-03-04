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Прем'єр: податки цього року не підвищуватимуть, але посилять боротьбу з сірим ринком

Кабмін розраховує цього року знову отримати більше податків, аніж прогнозували. 

Прем'єр: податки цього року не підвищуватимуть, але посилять боротьбу з сірим ринком
Фото: Нацбанк

Уряд розраховує цього року продовжити збільшення податкових надходжень без підвищення податків. 

Торік держава зібрала більше, ніж очікувала. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав на річній пресконференції.

Цього року тенденцію зі збільшення надходжень хочуть продовжувати.

"Без підвищення податків. Лише через роботу – я назву це так – боротьбу з сірим ринком, відбіленням сірого ринку. Реформа митниці, реформа податкової – над цим ми працюємо також безупинно", – сказав він.

Зокрема, хочуть обмінятися митними базами даних із європейськими партнерами. Туди хочуть включати митну вартість, бо є різниця в статистиці, і вона не на користь українського бюджету.

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