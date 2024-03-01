Міненерго заявило, що не готує підвищення тарифу на електроенергію

Відомство відреагувало на поширення інформації в медіа про начебто підготовку до підвищення тарифу.

В Україні не будуть підвищувати тарифи на електроенергію.

Про це заявило Міністерство енергетики.

Так відомство відреагувало на поширення інформації в медіа про начебто підготовку до підвищення тарифу.

"Офіційно повідомляємо про таке. Наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення не здійснюється. Усі заяви з цього приводу є фейком, спрямованим на дестабілізацію настроїв суспільства", - заявили в Міненерго.

Відомство підкреслило, що наразі зусилля всіх енергетиків спрямовані на те, аби успішно завершити опалювальний сезон і почати ретельну підготовку до наступного.