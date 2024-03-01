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Міненерго заявило, що не готує підвищення тарифу на електроенергію

Відомство відреагувало на поширення інформації в медіа про начебто підготовку до підвищення тарифу.

Міненерго заявило, що не готує підвищення тарифу на електроенергію
Фото: thesun.co.uk

В Україні не будуть підвищувати тарифи на електроенергію.

Про це заявило Міністерство енергетики.

Так відомство відреагувало на поширення інформації в медіа про начебто підготовку до підвищення тарифу.

"Офіційно повідомляємо про таке. Наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення не здійснюється. Усі заяви з цього приводу є фейком, спрямованим на дестабілізацію настроїв суспільства", - заявили в Міненерго.

Відомство підкреслило, що наразі зусилля всіх енергетиків спрямовані на те, аби успішно завершити опалювальний сезон і почати ретельну підготовку до наступного. 

  • У січні цього року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для побутових споживачів тариф на електроенергію залишається незмінним: 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год.
  • Чому є потреба у підвищенні ціни та як реагуватиме Кабмін - читайте в нашому матеріалі "6 гривень за кіловат: чи наважиться уряд підвищити ціну електроенергії?".
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