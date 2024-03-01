Насіннєвий завод "Епіцентр Агро" поступово відновлюватиме потужність

У 2012 році відкриття насіннєвого заводу на Шепетівщині стало знаковою подією в аграрній сфері. Найбільший завод на Західній Україні було обладнано високотехнологічним устаткуванням Cimbria, що відповідає найвищим стандартам у галузі насінництва. Серед послуг – очищення, калібрування, протруєння та фасування насіння зернових, круп’яних та бобових культур. Згодом до їх переліку додалася доробка кукурудзи, соняшнику, ріпаку, гарбуза та інших нішевих культур. На базі заводу також проводилося сушіння гарбуза, лікарських трав.

Завод успішно функціонував, забезпечуючи потреби підприємств холдингу у виробництві високоякісного насіння класу «еліта» 1-3-ї репродукцій, а також надаючи послуги стороннім контрагентам. Проте, у 2021-2023 рр. обсяг доробки скоротився до 7,9-9,9 тис. т на рік при потенційній потужності в 30 тис. т.

– Таке зниження ефективності було викликано як зміною структури посівних площ, так і зменшенням надання послуг стороннім організаціям у зв’язку з початком війни. Зокрема, частка доробки насіння сторонніх контрагентів в структурі прийнятого зерна в 2021 році сягала 36%, а в 2022 році – лише 6%, – розповідає Василь Дейнега, начальник виробництва насіннєвого заводу.

За його словами, у 2024 році обсяг запланованої доробки становитиме близько 10 тис. т й надалі зростатиме. Для забезпечення більшої завантаженості завод береться і за доробку товарного зерна. Окрім того, заплановано встановлення нового сучасного повнокольорового оптичного сортувальника, а також розглядається доцільність введення в експлуатацію нової сушарки шахтного типу.

– Ми вже маємо вагомий досвід у якісному насінництві. Наш завод здатен забезпечити високу продуктивність, що дає змогу в стислі терміни проводити роботу. Швидкість приймання насіння з поля завдяки місткій завальній ямі і швидкості первинної очистки – до 30 т/год. Також наявні склади для тривалого зберігання вже готової продукції. Тому ми відкриті до співпраці з іншими компаніями, фермерами. Адже вважаємо і не раз доводили просту аграрну істину – хороший урожай починається з хорошого насіння, – додає Василь Дейнега.

Додатково про насіннєвий завод

Наявне виробниче обладнання дозволяє надавати такі послуги як очистка, калібрування, оптичне сортування (фотосепарація), протруювання, фасування, сушіння. Продуктивність основної насіннєвої лінії складає до 10 т/год.

Весь виробничий процес повністю автоматизовано. Встановлено високоякісне устаткування Cimbria, фотосепаратор Sacata, який невдовзі буде замінено на більш сучасний Buhler. Фасувальне обладнання дозволяє затарювати насіння як у біг-беги, так і в мішки.

Сушильне обладнання на заводі представлене 4 сушильними столами підлогового типу вітчизняного виробництва, а також модульною сушаркою шахтного типу фірми Perry.

Для зберігання вхідної сировини і готового насіння завод має складські потужності: 8 силосів загальною місткістю 4 тис. т з електронним контролем термометрії і активною вентиляцією, 2 ангари арочного типу на 4 тис. т, 6 складів підлогового зберігання загальною місткістю 1700 т.

Весь виробничий процес контролюється власною лабораторією, яка забезпечена всім необхідним обладнанням.

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