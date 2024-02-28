За два роки онлайн-аукціони поповнили бюджети різних рівнів на 23,5 млрд гривень

За два роки воєнного стану в системі відбулося понад 36 тисяч аукціонів.

За два роки повномасштабної війни онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі поповнили бюджети різних рівнів на понад 23,5 млрд гривень.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

"Найбільше коштів за результатами аукціонів, проведених під час воєнного стану, залучив Фонд гарантування вкладів – майже 6,5 млрд гривень. Мала приватизація поповнила державний та місцеві бюджети на майже 5,6 млрд гривень. Ще понад 3,7 млрд гривень отримали організатори торгів з реалізації активів у справах про банкрутство для розрахунків з кредиторами", – йдеться у повідомленні.

Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення державна електронна торгова система Прозорро.Продажі допомогла заробити державі понад 23 млрд гривень.

"Тобто четверту частину від суми всіх доходів у 83 мільярди гривень, залучених до бюджетів різних рівнів, онлайн-аукціони принесли вже після 24 лютого 2022 року. Це приклад того, як через підвищення ефективності управління своїми активами, держава в тому числі інвестує у зміцнення економіки", – зазначила міністерка.

Вона додала, що понад 40 тисяч учасників, серед них – малий, середній та великий бізнеси змагалися за активи держави, громад й приватних власників після 24 лютого 2022 року.

Станом на сьогодні, 28 лютого 2024 року, від 24 лютого 2022 року онлайн-аукціони в системі оголосили майже 5 тисяч організаторів, виставивши для продажу або здачі в оренду свої активи по всій країні.

За два роки воєнного стану в системі відбулося понад 36 тисяч аукціонів. Більш як половину з них організували в системі органи місцевого самоврядування, реалізувавши комунального майна на понад 3 млрд гривень. Ці кошти для своїх бюджетів ОМС отримали від малої приватизації, оренди майна та реалізації земельних ділянок. Серед громад лідерами за кількістю успішних торгів є Кривий Ріг, Чернівці та Львів.

“В середньому на торгах під час воєнного стану конкурують понад два учасники. Водночас є активи, які мають вищий попит. Зокрема, це – оренда вагонів Центру транспортної логістики АТ “Укрзалізниця”, позитивна динаміка реалізації яких хоч і сповільнилася, однак залишається оптимістичною: за них змагається в середньому до пʼяти учасників. За державні обʼєкти малої приватизації, земельні ділянки та спецдозволи на видобуток надр на онлайн-аукціонах змагається близько трьох учасників”, – зазначив Сергій Бут, СЕО Прозорро.Продажі.

Найдорожчим реалізованим активами за період воєнного стану є спецдозвіл на користування надрами – Площа Майорівська. За цей лот переможець сплатив понад 1,1 млрд гривень. До топ-3 активів з найвищою вартістю також потрапило майно збанкрутілого ПАТ “Іллічівський олійножировий комбінат” за майже 700 млн грн та права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді електростанції на сонячних батареях, її обладнання та бездокументарних акцій, які продав ФГВ за понад 680 млн гривень.