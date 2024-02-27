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Арешт головного офісу “Сінево” скасують у судовому порядку, - ЗМІ

Представники ДБР заперечили будь-які наміри заблокувати діяльність лабораторії “Сінево”.

Арешт головного офісу “Сінево” скасують у судовому порядку, - ЗМІ
Сінево Україна
Фото: synevo.ua

Арешт головного офісу “Сінево” в Києві скасують у судовому порядку.

Про це повідомляє “Бабель” з посиланням на пресслужбу “Сінево”.

“Компанія “Сінево Україна” дійшла згоди з Державним бюро розслідувань у справі арешту будівлі головного офісу та центральної лабораторії в Києві”, - йдеться у повідомленні.

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Пресслужба компанії зазначила, що представники ДБР заперечили будь-які наміри заблокувати діяльність лабораторії “Сінево”. Також правоохоронці запевнили в своїй підтримці і намірі сприяти швидкому розвʼязанню питання арешту будівлі компанії в правовому полі.

Також в “Сінево” уточнили, що арешт передбачає, крім іншого, заборону власнику використовувати будівлю будь-яким чином, зокрема передавати її в користування третім особам.

  • Раніше ДБР прокоментувало заяву мережі медичних лабораторій "Сінево" про арешт їхнього головного офісу.
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