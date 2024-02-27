Арешт головного офісу “Сінево” скасують у судовому порядку, - ЗМІ

Арешт головного офісу “Сінево” в Києві скасують у судовому порядку.

Про це повідомляє “Бабель” з посиланням на пресслужбу “Сінево”.

“Компанія “Сінево Україна” дійшла згоди з Державним бюро розслідувань у справі арешту будівлі головного офісу та центральної лабораторії в Києві”, - йдеться у повідомленні.

Пресслужба компанії зазначила, що представники ДБР заперечили будь-які наміри заблокувати діяльність лабораторії “Сінево”. Також правоохоронці запевнили в своїй підтримці і намірі сприяти швидкому розвʼязанню питання арешту будівлі компанії в правовому полі.

Також в “Сінево” уточнили, що арешт передбачає, крім іншого, заборону власнику використовувати будівлю будь-яким чином, зокрема передавати її в користування третім особам.