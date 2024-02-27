Підтримку розміром 0,25% від власного ВВП надаватиме Естонія Україні

Естонія виділятиме на військову підтримку України протягом чотирьох років по 0,25% валового внутрішнього продукту країни.

"Довгострокова військова підтримка України Естонією протягом наступних чотирьох років становитиме 0,25% від нашого ВВП. Закликаємо всі інші держави, що підтримують Україну, взяти на себе аналогічне зобов'язання", повідомила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас, – пише Interfax-Україна.

Таку заяву Каллас зробила на зустрічі глав держав і урядів у Парижі.

На її думку, для допомоги Україні необхідно діяти просто зараз, адже наша держава потребує зброї.

"Ми не можемо гаяти час, тому що Україна насамперед потребує термінової допомоги зі зброєю. Я сподіваюся, що нещодавнє рішення Данії відправити всі свої боєприпаси в Україну надихне інших. Ми також маємо подивитися, яку допомогу можна отримати на світовому ринку, як це вже зробили чехи", – зазначила прем’єрка.

Вона додала, що країни Заходу мають ресурси, економічну міць і знання, тому "разом ми можемо допомогти Україні виграти".