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Підтримку розміром 0,25% від власного ВВП надаватиме Естонія Україні

Військову підтримку Естонія надаватиме Україні протягом чотирьох років.

Підтримку розміром 0,25% від власного ВВП надаватиме Естонія Україні
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Естонія виділятиме на військову підтримку України протягом чотирьох років по 0,25% валового внутрішнього продукту країни.

"Довгострокова військова підтримка України Естонією протягом наступних чотирьох років становитиме 0,25% від нашого ВВП. Закликаємо всі інші держави, що підтримують Україну, взяти на себе аналогічне зобов'язання", повідомила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас, – пише Interfax-Україна.

Таку заяву Каллас зробила на зустрічі глав держав і урядів у Парижі.

На її думку, для допомоги Україні необхідно діяти просто зараз, адже наша держава потребує зброї. 

"Ми не можемо гаяти час, тому що Україна насамперед потребує термінової допомоги зі зброєю. Я сподіваюся, що нещодавнє рішення Данії відправити всі свої боєприпаси в Україну надихне інших. Ми також маємо подивитися, яку допомогу можна отримати на світовому ринку, як це вже зробили чехи", – зазначила прем’єрка.

Вона додала, що країни Заходу мають ресурси, економічну міць і знання, тому "разом ми можемо допомогти Україні виграти".

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