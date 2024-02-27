Підтримку розміром 0,25% від власного ВВП надаватиме Естонія Україні

Естонія виділятиме на військову підтримку України протягом чотирьох років по 0,25% валового внутрішнього продукту країни.
"Довгострокова військова підтримка України Естонією протягом наступних чотирьох років становитиме 0,25% від нашого ВВП. Закликаємо всі інші держави, що підтримують Україну, взяти на себе аналогічне зобов'язання", повідомила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас, – пише Interfax-Україна.
Таку заяву Каллас зробила на зустрічі глав держав і урядів у Парижі.
На її думку, для допомоги Україні необхідно діяти просто зараз, адже наша держава потребує зброї.
"Ми не можемо гаяти час, тому що Україна насамперед потребує термінової допомоги зі зброєю. Я сподіваюся, що нещодавнє рішення Данії відправити всі свої боєприпаси в Україну надихне інших. Ми також маємо подивитися, яку допомогу можна отримати на світовому ринку, як це вже зробили чехи", – зазначила прем’єрка.
Вона додала, що країни Заходу мають ресурси, економічну міць і знання, тому "разом ми можемо допомогти Україні виграти".
- На додаток до 0,25% свого внутрішнього валового продукту, призначеного на надання військової допомоги Україні, Естонія щорічно виділятиме Києву 14 млн євро в рамках співпраці з метою розвитку
- На початку лютого Естонія передала пакет військової допомоги до якого увійшли протитанкові системи Javelin, кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна техніка та водолазне спорядження. Відомо, що черговий пакет допомоги вже використовується ЗСУ.
- Також Естонія приєдналася до багатонаціональної операції Interflex. Вона займатиметься підготовкою українських військових.
- Естонія надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги до 2027 року. Також президент Естонії виступив за зняття будь-яких обмежень на озброєння, яке передають Україні.