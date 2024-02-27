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Анатолій Шкрібляк: «Добродія Фудз» вражає світ на Gulfood

Компанія «Добродія Фудз», засновником якої є відомий український керівник бізнес-групи Шкрібляк Анатолій Васильович, презентує свою продукцію на найбільшій світовій продовольчій виставці Gulfood (19-23 лютого, Дубай, ОАЕ).

«Добродія Фудз» як один з українських лідерів виробництва якісних вівсяних пластівців і продукції із зернових, що має великий попит не лише в Україні, а й на іноземному ринку, представляє на виставці флагмани з продуктового портфеля, а також інноваційні новинки.

Gulfood
Gulfood

Про Gulfood

Gulfood – це провідне місце зустрічі топових представників світової харчової промисловості. Динамічна виставка вже протягом 25 років збирає щорічно понад 80 000 учасників у місті Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах – стратегічному торговельному хабі для експорту до арабських ринків.

Gulfood – це не лише місце, де стаються ключові події, що визначають розвиток галузі харчових продуктів, але й майданчик, де втілюються найкращі рішення у сфері продовольства. Вони суттєво впливають на промисловість, вносячи важливі інновації. У 2023 році на заході було представлено понад 5,5 тис. світових брендів зі 127 країн, а число відвідувачів сягнуло 100 тис.

«Добродія Фудз»: яку українську продукцію зможуть оцінити відвідувачі виставки

Засновник компанії Анатолій Шкрібляк розповів, які позиції представлені на світовій виставці. За його словами, відвідувачі можуть ознайомитися з новинками виробництва та флагманами таких брендів:

  1. «Добродія» (вівсяні пластівці, порційні каші).
  2. San Grano (гранола та вівсяні пластівці).
  3. WOWOATS (безглютенова вівсянка).
  4.  YUMMOJI (сухі сніданки, десерти, снеки).

Відвідувачі Gulfood мають змогу наочно переконатися у високій якості української продукції «Добродія Фудз», яка:

● зроблена з натуральних інгредієнтів;

● зберігає користь зерна;

● пропонує різноманіття смаків;

● має зручний формат паковання;

● виготовлена на сучасному автоматизованому виробництві з дотриманням міжнародних стандартів.

А ще віднедавна товари «Добродія Фудз» мають кольорове маркування Nutri-Score, яке націлене на краще інформування покупця про продукт.

Анатолій Шкрібляк
Анатолій Шкрібляк

«Ми вводимо маркування з метою надання споживачам доступу до інформації про харчові цінності та користь продукції, а також для заощадження часу під час вибору товарів», – розповідає про важливість Nutri-Score Анатолій Шкрібляк.

Ознайомитись з топовими й новими продуктами «Добродія Фудз» можна на стенді #S2-312 в українському павільйоні (хол №2 в Dubai World Trade Centre). «Виставка такого рівня – це чудова можливість поділитися кращими вітчизняними інноваціями, досвідом у сфері харчової промисловості й гідно презентувати Україну на світовому ринку», – зазначає Анатолій Шкрібляк.

Запрошуємо відвідати стенд виробника!

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