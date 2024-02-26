Уряд затвердив маркування бренду "Зроблено в Україні" для товарів нацвиробників, – Шмигаль

Кабмін очікує зростання споживчого попиту та ВВП на 0,14%, створення понад понад 22 тисяч нових робочих місць, понад 4 млрд грн додаткових надходжень до бюджету.

Про це на форумі "Зроблено в Україні" заявив прем`єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент LB.ua

"Уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва. Ми затвердили знак маркування бренду «Зроблено в Україні», який виділить товари, вироблені національним виробником серед усіх інших. Сумарний пропонований ефект зростання споживчого попиту – це плюс 0,14% нашого ВВП, це понад 22 тисячі нових робочих місць, це понад 4 мільярди гривень додаткових надходжень до бюджету", – заявив він.

Шмигаль нагадав, що на 2024 уряд передбачив майже 45 мільярдів гривень на програми підтримки бізнесу.

"Плануємо найближчим часом задіяти низку інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику. Перший інструмент – це публічні закупівлі. Будемо розширювати перелік категорій товарів, що мають закуповуватись у локального виробника. Зокрема, йдеться про розширення локалізації на оборонні закупівлі", – додав він.

Також уряд заклав у держбюджет на 2024 1 мільярд гривень на компенсацію коштів за придбану сільгосптехніку вітчизняного виробництва.

"В перспективі це може створити 9 тисяч нових робочих місць та згенерувати до 1.5 мільярда гривень податків у наш бюджет. Бачимо, що ця програма є надзвичайно затребованою. Маємо вже 4 тисячі заявок. Тому плануємо поширити такий самий механізм на всю техніку, що вироблена в Україні. На спеціальну, будівельну, комунальну та іншу техніку. Також це має стати стимулом, щоб підштовхнути на нове життя в українському автопромі та одночасно це оновить технічні потужності громад і підприємств, прискорить відновлення і модернізацію", — сказав Шмигаль.

Ще один інструмент для підтримки підприємців – це адаптація вже діючих державних програм під платформу "Зроблено в Україні".

"Це компонент програми щодо будівництва житла з нуля на власній земельній ділянці. Отже, люди потребуватимуть будівельних матеріалів, і важливо, щоб вони купували саме українську продукцію. Для цього скоригуємо відповідні порядки надання компенсації", – анонсував він.

Шмигаль також пообіцяв, що уряд запропонує пільгову кредитну ставку 5% тим, хто купуватиме саме українське обладнання.