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Експорт за лютий 2024 року може перевершити довоєнні показники, − Свириденко

Уряд прогнозує, що надалі економіка продовжить своє відновлення та зростання. 

Експорт за лютий 2024 року може перевершити довоєнні показники, − Свириденко
Фото: Мінекономіки

В Україні обсяг експорту за лютий 2024 року може перевершити довоєнні показники. 

Про це форумі “Україна. Рік 2024” заявила перший віцепрем'єр-міністр − міністр економіки України Юлія Свириденко

“Після падіння на 30% у 2021 році, вже у 2023 році зростання було понад 5%. І якщо ми подивимося на показники вже 24-го року, у нас є статистика січня 24-го. У порівнянні з січнем 23-го, зростання вже склало 3,5%”, − сказала вона.

Уряд прогнозує, що надалі економіка продовжить своє відновлення та зростання. 

“Завдяки стійкості українського бізнесу, 90% українських компаній не зупинили діяльності… Звичайно, дуже важливою є макропідтримка від наших партнерів. Ми отримали 75,4 млрд доларів США у вигляді підтримки за останні два роки. І по-третє, це дуже важливий чинник, це розблокування Чорного моря”, − підкреслила міністерка. 

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Лише у лютому об’єми експорту зернових зросли до 8,5 млрд тонн. 

“Я так сподіваюся, що ми перевершимо довоєнні показники”, − прогнозує Свириденко.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

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