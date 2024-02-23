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В Україні з 1 березня проіндексують пенсії – вони зростуть менш ніж на 8%

В середньому пенсія зросте на 322 гривні. 

В Україні з 1 березня проіндексують пенсії – вони зростуть менш ніж на 8%
Фото: EPA/UPG

В Україні з 1 березня проіндексують пенсії – втретє за час повномасштабної війни. Пенсії підвищать майже на 8%, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Середній розмір підвищення складе 322 гривні, а середня пенсія таким чином зросте до 5 717 гривень. Індексація стосуватиметься понад 10 млн українців. 

"9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч «чорнобильців»”, – сказав прем'єр.

З 1 квітня також автоматично перерахують пенсії для 654 000 пенсіонерів, які працюють. Пенсії приведуть у відповідність до оновленого страхового стажу.

"Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій", – сказав прем'єр.

  • За даними Держстату, в 2023 продукти харчування в Україні та безалкогольні напої здорожчали на 4%. А в 2022 здорожчання продуктів харчування склало близько 30%.
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