В Україні з 1 березня проіндексують пенсії – вони зростуть менш ніж на 8%

В Україні з 1 березня проіндексують пенсії – втретє за час повномасштабної війни. Пенсії підвищать майже на 8%, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Середній розмір підвищення складе 322 гривні, а середня пенсія таким чином зросте до 5 717 гривень. Індексація стосуватиметься понад 10 млн українців.
"9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч «чорнобильців»”, – сказав прем'єр.
З 1 квітня також автоматично перерахують пенсії для 654 000 пенсіонерів, які працюють. Пенсії приведуть у відповідність до оновленого страхового стажу.
"Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій", – сказав прем'єр.
- За даними Держстату, в 2023 продукти харчування в Україні та безалкогольні напої здорожчали на 4%. А в 2022 здорожчання продуктів харчування склало близько 30%.