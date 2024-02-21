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"Укрзалізниця" у 2023 році заощадила державі 800 мільйонів гривень

З 5 мільярдів, які було виділено на модернізацію інфраструктури та поліпшення перевезень, використали лише 4,2 млрд - здебільшого купували нові вагони. 

"Укрзалізниця" у 2023 році заощадила державі 800 мільйонів гривень
ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

"Укразалізниця" у 2023 році не витратила усі державні кошти, які були спрямовані на оновлення та розбудову залізничного транспорту, а також будівництво та модернізацію залізничної інфраструктури. Із запланованих 5 мільярдів гривень компанія використала лише 4,2 млрд, заощадивши бюджету 800 мільйонів.

Про таку економію повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава. Гроші здебільшого витрачалися на придбання нових вагонів виробництва Крюківського заводу. Зокрема підприємство отримало аванс на виготовлення 66 вагонів, які мають бути поставлені у 2025 році. Також проведено остаточні розрахунки за 100 вагонів, які замовляли ще у 2021-ому. Вони вже використовуються для перевезень.

552 мільйони гривень використано на будівництво з'їздів з Дарницького мосту у Києві - цей об'єкт не перебуває на балансі міста, а тому фінансується "Укразалізницею". Ще понад 11 мільйонів витратили на ремонтні роботи на кількох ділянках. Цікаво, що у бюджеті були також передбачені 2,1 млрд гривень за програмою "Модернізація української залізниці". Ці кошти залізничники минулоріч узагалі не чіпали. 

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