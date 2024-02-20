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Декларування-2023: мільйонерів в Україні побільшало

Голова фінансового комітету Верховної Ради підбив підсумки кампанії з декларування за минулий рік.

Декларування-2023: мільйонерів в Україні побільшало
ілюстративне фото

В Україні відчутно побільшало мільйонерів: у 2023 році декларації на понад 1 мільйон гривень подали 12374 українці. А це майже на 3 тисячі більше, ніж за рік до того. 

Про підсумки кампанії з декларування доходів та майнового стану розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Загалом українці подали 266 тисяч декларацій, у яких прозвітували перед державою щодо майже 148 мільярдів гривень доходу. 

Головна причина декларування - використання права на податкову знижку. Самих же податків було сплачено понад 4,5 трильйона гривень. Загальний обсяг військового збору становив майже 950 мільйонів. 

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