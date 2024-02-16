Підготовка до добудови енергоблоку №3 Хмельницької АЕС майже завершена, - Енергоатом

На четвертому блоці теж розпочато необхідні роботи.

На Хмельницькій АЕС майже завершені роботи з підготовки добудови енергоблоку №3.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

В.о. голови правління Енергоатома Петро Котін розповів, що фахівці активно працюють на майданчиках майбутніх енергоблоків №3 та №4.

“Більшість приміщень третього блоку вже повністю відновлено, і фактично готове до монтажу обладнання. На четвертому блоці теж розпочато необхідні роботи”, - зазначив Котін.

Він додав, що раніше було заплановано провести монтаж обладнання на третьому блоці в теплу пору року, і в цей графік Енергоатом зараз вкладається.