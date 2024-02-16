Підготовка до добудови енергоблоку №3 Хмельницької АЕС майже завершена, - Енергоатом

На Хмельницькій АЕС майже завершені роботи з підготовки добудови енергоблоку №3.
Про це повідомила пресслужба Енергоатома.
В.о. голови правління Енергоатома Петро Котін розповів, що фахівці активно працюють на майданчиках майбутніх енергоблоків №3 та №4.
“Більшість приміщень третього блоку вже повністю відновлено, і фактично готове до монтажу обладнання. На четвертому блоці теж розпочато необхідні роботи”, - зазначив Котін.
Він додав, що раніше було заплановано провести монтаж обладнання на третьому блоці в теплу пору року, і в цей графік Енергоатом зараз вкладається.
- Україна розраховує розпочати у 2024 році будівництво чотирьох нових атомних реакторів. Усі чотири реактори зведуть на Хмельницькій АЕС.
-
Про те, що Україна наближається до укладення угоди з Болгарією щодо придбання двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання, стало відомо ще влітку 2023-го.
-
У грудні Енергоатом і Westinghouse підписали угоду про закупівлю обладнання для п'ятого енергоблоку Хмельницької АЕС.