Ексзаступнику голови правління банку “Фінанси і кредит” повідомили про підозру у розтраті майна на 519 млн грн

Колишньому заступнику голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, який належав екснардепу Костянтину Жеваго, повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та розтраті чужого майна.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, заступник голови правління банку, будучи членом кредитного комітету цього банку, у 2010 році увійшов до складу злочинної організації, створеної та очолюваної одним із власників фінустанови.
Він оформив кредитні договори на підконтрольну лідеру злочинної організації новостворену юридичну особу, яка не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.
У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.
За результатами такої протиправної діяльності з рахунків банку незаконного виділено понад 147 млн грн та 17 млн євро кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, а фактично виведено з території України і не повернуто банку.
Банк “Фінанси та кредит” і Костянтин Жеваго
- Екснардеп Костянтин Жеваго з жовтня 2019 року перебував у розшуку за підозрою у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит". Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану.
- У грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі. Бізнесмена підозрюють в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Компанії Жеваго підозрюються у ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень. Також правоохоронці нагадали, що детективи НАБУ розслідують справу за підозрою Жеваго у наданні хабара голові та суддям Верховного Суду України. Французька сторона 28 липня 2023 року вручила Жеваго повідомлення про підозру у цьому провадженні.
- У березні суд у Франції відхилив запит української сторони про екстрадицію Жеваго до України. А в 10 листопада - остаточно відмовився давати дозвіл на його видачу.