Ексзаступнику голови правління банку “Фінанси і кредит” повідомили про підозру у розтраті майна на 519 млн грн

Слідство встановило, що кошти фактично були виведені з території України.

Колишньому заступнику голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, який належав екснардепу Костянтину Жеваго, повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та розтраті чужого майна.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, заступник голови правління банку, будучи членом кредитного комітету цього банку, у 2010 році увійшов до складу злочинної організації, створеної та очолюваної одним із власників фінустанови.

Він оформив кредитні договори на підконтрольну лідеру злочинної організації новостворену юридичну особу, яка не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.

У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.

За результатами такої протиправної діяльності з рахунків банку незаконного виділено понад 147 млн грн та 17 млн євро кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, а фактично виведено з території України і не повернуто банку.

Банк “Фінанси та кредит” і Костянтин Жеваго