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Польща може почати перевіряти все українське зерно, яке транзитом потрапляє у державу

Йдеться про зерно, яке потрапляє на польську територію як на сухопутному кордоні, так і в портах.

Польща може почати перевіряти все українське зерно, яке транзитом потрапляє у державу
Поляки блокують кордон з Україною (архівне фото)
Фото: Wojtek Jargiło /PAP

Польська влада хоче посилити контроль над українським зерном, яке транзитом потрапляє у державу.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на агентство PAP.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що перевірки будуть стосуватись кожної партії зерна, яка йде через польську територію. Йдеться і про сухопутний кордон, і про порти.

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Також заступник міністра підкреслив, що планує особисто лобіювати це правило. Він зазначив, що не має наміру співпрацювати з тими, хто виступить проти нововведення.

  • 11 лютого польські фермери, які протестують біля кордону з Україною, зупинили три вантажівки, у яких перебували українці, і висипали на дорогу зерно з машин.

  • Поліція, яка була на місці інциденту, де польські фермери висипали зерно з кількох українських фур, порушила карну справу.

  • Причиною для блокування кордону стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.

  • 12 лютого після 10 ранку польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску та знову заблокували "Шегині".

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