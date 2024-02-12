Польща може почати перевіряти все українське зерно, яке транзитом потрапляє у державу

Йдеться про зерно, яке потрапляє на польську територію як на сухопутному кордоні, так і в портах.

Польська влада хоче посилити контроль над українським зерном, яке транзитом потрапляє у державу.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на агентство PAP.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що перевірки будуть стосуватись кожної партії зерна, яка йде через польську територію. Йдеться і про сухопутний кордон, і про порти.

Також заступник міністра підкреслив, що планує особисто лобіювати це правило. Він зазначив, що не має наміру співпрацювати з тими, хто виступить проти нововведення.