Польща може почати перевіряти все українське зерно, яке транзитом потрапляє у державу

Польська влада хоче посилити контроль над українським зерном, яке транзитом потрапляє у державу.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на агентство PAP.
Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що перевірки будуть стосуватись кожної партії зерна, яка йде через польську територію. Йдеться і про сухопутний кордон, і про порти.
Також заступник міністра підкреслив, що планує особисто лобіювати це правило. Він зазначив, що не має наміру співпрацювати з тими, хто виступить проти нововведення.
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11 лютого польські фермери, які протестують біля кордону з Україною, зупинили три вантажівки, у яких перебували українці, і висипали на дорогу зерно з машин.
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