​Держмитслужба розповіла про ситуацію на кордоні з Польщею

ДМС оприлюднила інформацію про стан черг і скільки вантажівок може проїхати через пункти пропуску за добу.

Державна митна служба України оприлюднила дані про те, як переміщуються вантажівки в умовах блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

За даними ДМС, перед пунктом пропуску “Дорогуськ - Ягодин” за попередню добу, 11 лютого, вдалося оформити 89 вантажівок на в'їзд, і лише 5 - на виїзд. Черга перед п/п “Дорогуськ” наразі становить 650 вантажівок. Там блокування триває з 9 лютого.

З 12 лютого розпочалося часткове блокування окремих категорій транспортних засобів у п/п “Зосин - Устилуг”. Рух легкових автомобілів, автобусів, вантажних транспортних засобів до 3,5 тонни здійснюється без обмежень. Авто вагою більш ніж 3,5 тонни пропускають по 3 одиниці на годину у кожному напрямку руху.

Перед пунктами пропуску “Гребенне - Рава-Руська”, “Долгобичув - Угринів”, де теж триває страйк, польські фермери продовжують перешкоджати переміщенню вантажних транспортних засобів з України. Наразі на виїзд оформлюють близько 10 вантажівок на добу.

Щодо “Шегині - Медика” , то тут спостерігають часткове перешкоджання стабільній роботі пункту пропуску.

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