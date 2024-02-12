​Держмитслужба розповіла про ситуацію на кордоні з Польщею

Державна митна служба України оприлюднила дані про те, як переміщуються вантажівки в умовах блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею.
За даними ДМС, перед пунктом пропуску “Дорогуськ - Ягодин” за попередню добу, 11 лютого, вдалося оформити 89 вантажівок на в'їзд, і лише 5 - на виїзд. Черга перед п/п “Дорогуськ” наразі становить 650 вантажівок. Там блокування триває з 9 лютого.
З 12 лютого розпочалося часткове блокування окремих категорій транспортних засобів у п/п “Зосин - Устилуг”. Рух легкових автомобілів, автобусів, вантажних транспортних засобів до 3,5 тонни здійснюється без обмежень. Авто вагою більш ніж 3,5 тонни пропускають по 3 одиниці на годину у кожному напрямку руху.
Перед пунктами пропуску “Гребенне - Рава-Руська”, “Долгобичув - Угринів”, де теж триває страйк, польські фермери продовжують перешкоджати переміщенню вантажних транспортних засобів з України. Наразі на виїзд оформлюють близько 10 вантажівок на добу.
Щодо “Шегині - Медика” , то тут спостерігають часткове перешкоджання стабільній роботі пункту пропуску.
Що відомо про відновлення блокади польсько-українського кордону
- Польські фермери відновили блокування після того, як Європейська комісія рекомендувала продовжити "економічний безвіз" з Україною ще на рік. Лібералізація запрацювала в 2022 як захід підтримки економіки України під час повномасштабної війни. Однак через протести місцевих фермерів, яким не подобається, що українське зерно ввозили в ЄС за пом'якшеними правилами, Єврокомісія вирішила дозволити певні заходи. Для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачили екстрене гальмування, яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить ці обсяги, мита будуть повторно введені, щоб обсяги суттєво не перевищували показники попередніх років.
- 10 лютого ДПСУ повідомила, що польські фермери припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Шегині-Медика" на українсько-польському кордоні.
- Вранці 10 лютого через відновлення страйку польських фермерів утворилася черга з 1300 вантажівок.
- Станом на ранок неділі 11 лютого страйкарі блокували два пункти пропуску – "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", а з понеділка, 12 лютого, збиралися блокувати ще два пункти пропуску: "Устилуг – Зосин" і "Угринів – Долгобичув".
- Крім того, учора польські фермери, які блокували дорогу, вдерлися до українських вантажівок і висипали українське зерно на дорогу.