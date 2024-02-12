Оператори 73-го морського центру Сил спецоперацій знищили командно-спостережний пункт противника і склад з боєкомплектом на Херсонщині.

Про це повідомили у пресцентрі Сил спеціальних операцій.

"Оператори 73-го морського центру ССО продовжують працювати на Херсонському напрямку, завдаючи противнику значних втрат. Під час ведення повітряної розвідки екіпаж БпАК виявив ворожий командно-спостережний пост і склад з боєкомплектом", — ідеться у повідомленні пресцентру.

Внаслідок удару FPV-дроном, втрати противника склали:

– близько 10 військовослужбовців вбитими;– двоє військовослужбовців пораненими; – вщент знищений склад з боєкомплектом.