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Сили спецоперацій знищили російський КСП і склад з боєкомплектом на Херсонщині

Ворожі цілі уразив FPV-дрон.

Сили спецоперацій знищили російський КСП і склад з боєкомплектом на Херсонщині
робота ССО на Херсонському напрямку
Фото: скріншот

Оператори 73-го морського центру Сил спецоперацій знищили командно-спостережний пункт противника і склад з боєкомплектом на Херсонщині. 

Про це повідомили у пресцентрі Сил спеціальних операцій.

"Оператори 73-го морського центру ССО продовжують працювати на Херсонському напрямку, завдаючи противнику значних втрат. Під час ведення повітряної розвідки екіпаж БпАК виявив ворожий командно-спостережний пост і склад з боєкомплектом", — ідеться у повідомленні пресцентру. 

Внаслідок удару FPV-дроном, втрати противника склали:

– близько 10 військовослужбовців вбитими;– двоє військовослужбовців пораненими; – вщент знищений склад з боєкомплектом.

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