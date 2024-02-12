Трамп "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, – The Guardian
Трамп "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, – The Guardian
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
ГоловнаСуспільствоВійна

Ситуація в Авдіївці: ворог намагається оперативно оточити місто

Лінія фронту на цьому напрямку рухається по обидві сторони.

Ситуація в Авдіївці: ворог намагається оперативно оточити місто
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Армія РФ прагне оперативного отчення Авдіївки через це лінія фронту рухається в обидві сторони. 

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарарфону.

"Ситуація динамічна. Бачимо наміри ворога, бачимо, куди він хоче просунутися, щоб перерізати логістичну артерію постачання в Авдіївці і забезпечити оперативне оточення. Лінія боєзіткнення рухається не в один бік, як комусь може здатися", — зазначив речник.

Лиховій додає, якщо раніше російська армія застосовувала тактику малих піхотних груп, то зараз все більше залучає бронетехніку, танки та бойові машини піхоти.

Раніше Олександр Тарнавський повідомляв, що загарбники будь-якою ціною і якнайшвидше прагнуть захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies