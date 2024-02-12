Ситуація в Авдіївці: ворог намагається оперативно оточити місто

Лінія фронту на цьому напрямку рухається по обидві сторони.

Армія РФ прагне оперативного отчення Авдіївки через це лінія фронту рухається в обидві сторони.

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарарфону.

"Ситуація динамічна. Бачимо наміри ворога, бачимо, куди він хоче просунутися, щоб перерізати логістичну артерію постачання в Авдіївці і забезпечити оперативне оточення. Лінія боєзіткнення рухається не в один бік, як комусь може здатися", — зазначив речник.

Лиховій додає, якщо раніше російська армія застосовувала тактику малих піхотних груп, то зараз все більше залучає бронетехніку, танки та бойові машини піхоти.

Раніше Олександр Тарнавський повідомляв, що загарбники будь-якою ціною і якнайшвидше прагнуть захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території.