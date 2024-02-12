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Ганна Маляр збирається зняти фільм про війну: щоб "мотивувати європейців підтримати надання нам допомоги їхніми урядами"

Колишня заступниця міністра оборони повідомила про затвердження її концепції. 

Ганна Маляр збирається зняти фільм про війну: щоб "мотивувати європейців підтримати надання нам допомоги їхніми урядами"
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр збирається зняти фільм про війну Росію проти України, щоб "мотивувати європейців підтримати надання нам допомоги їхніми урядами".

Маляр повідомила, що її ідею та концепцію фільму затвердили. Виробництвом вона займатиметься спільно з двома країнами.

"Починаю працювати з теле виробниками двох найбільших європейських країн. Більше поки не можу сказати. Але європейський глядач невдовзі побачить нашу війну під іншим кутом", – анонсувала вона. 

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