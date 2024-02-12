За тиждень відбулося близько 600 бойових зіткнень. Найбільше атак захисники відбили в Донецькій області

Лише на Авдіївському напрямку захисники відбили 240 штурмів окупантів.

На Куп'янському напрямку росіяни протягом тижня вели наступ у районах Сеньківки, Іванівки та Табаївки Харківської області. Захисники відбили там близько 30 штурмів, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Лиманському напрямку захисники відбили близько 80 штурмів росіян у районі Білогорівки Луганської та Тернів, Ямполівки, Торського, Григорівки, Роздолівки та південніше Спірного Донецької області. На Авдіївському напрямку росіяни продовжують наступальні дії в районах Авдіївки, де минулого тижня здійснили 240 безуспішних штурмів у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького, Первомайського і Невельського.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівки, Кліщіївки та Андріївки, де захисники відбили понад 85 штурмових дій.

На Мар'їнському напрямку російські загарбники продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Григорівка, Побєда, Новомихайлівка. Минулого тижня захисники відбили понад 160 невдалих атак противника.

На Новопавлівському напрямку підрозділи відбили близько 10 спроб ворога покращити тактичне положення східніше Водяного, південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

На Запорізькому ворог здійснив 15 безуспішних атак західніше Новопокровки, західніше Вербового і Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні оборони, удосконаленні мінно-вибухових загороджень та шляхів логістичного забезпечення. Продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської і Миколаївської областей.

Росіяни за тиждень здійснили близько 20 невдалих штурмів.

Загалом за тиждень відбулося близько 600 бойових зіткнень. Росіяни завдали 70 ракетних і понад 420 авіадарів здійснили майже 600 обстрілів із ракетних систем залпового вогню.