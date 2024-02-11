Головне за неділю, 11 лютого: нові призначення в ЗСУ, 38 відбитих атак під Авдіївкою, обстріл Павлограда

Бої під Авдіївкою, 95 бойових зіткнень, ворожі обстріли, протести польських фермерів. Яким запам’ятається 718-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ України. Ним став генерал-майор Олександр Павлюк. Також президент оприлюднив укази про призначення нових глав Об’єднаних сил та Десантно-штурмових військ.

Напередодні Кабмін звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони у звʼязку із переходом на іншу роботу.

З'явилися також укази щодо звільнення Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ. На цей пост призначили Юрія Содоля.

Крім того, Зеленський змінив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. Цю посаду обіймав Максим Миргородський. Новим командувачем став Ігор Скибюк.

Також було призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Посаду отримав Ігор Плахута.

Екскомандувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення із засобів масової інформації.

"Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року. Це були складні часи. Один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях", – написав він у своєму телеграмі.

Наєв подякував за роботу і висловив впевненість, що Україна здобуде перемогу у російсько-українській війні.

Ігор Плахута, якого Володимир Зеленський сьогодні, 11 лютого, призначив на посаду командувача військами Територіальної оборони, на час Революції Гідності працював у МВС та керував силами Внутрішніх військ під час розгону Майдану. Про це написала Українська правда.

Як йдеться у матеріалі, в ніч на 10 грудня 2013 року правоохоронці зачистили урядовий квартал від барикад Євромайдану. Пізніше Плахута, який на той час займав почаду начальника управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС, заявив, що для розчистки вулиць залучили близько 400 бійців внутрішніх військ та спецзагону "Беркут".

Також Плахута повідомляв про постраждалих "беркутівців".

Подробиці – в новині.

Низку указів, які стосуються кадрових зміни у керівництві Збройних сил України, напередодні, 10 лютого, підписав і міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє "Дзеркало тижня".

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 95 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав одного ракетного та 79 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямі відбито 17 атак в районах Богданівки та Кліщіївки.

На Авдіївському - 22 атаки в районі Авдіївки та ще 16 атак південніше Тоненького, поблизу Первомайського, Невельського Донецької області. Там ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямі Сили оборони продовжують стримувати загарбників неподалік Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку ворог безуспішно намагався поліпшити тактичне положення 28 разів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 11 лютого – в нашій новині.

Росія пізно ввечері 11 лютого обстріляла Павлоград, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомив міський голова Анатолій Вершина. Через ворожий обстріл більша частина міста знеструмлена. Відсутнє тепло- і водопостачання.

За словами очільника Павлограда, аварійні бригади працюють над усуненням наслідків обстрілу.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух "шахедів" у бік Дніпропетровщини і Запорізької області. Про загрозу обстрілу військові попередили жителів Павлограда.

Польські фермери, які протестують біля кордону з Україною, зупинили три вантажівки, у яких перебували українці, і висипали на дорогу зерно з машин, передає RMF 24.

Інцидент стався близько 11:30 11 лютого на трасі , що веде до прикордонного переходу в Дорогуську, недалеко від місця протесту.

Після оформлення до Польщі в'їхали три вантажівки з громадянами України. Учасники протесту не пропустили транспорт далі і в якийсь момент відкрили причепи, внаслідок чого на дорогу висипалося зерно. Водії повернули назад у бік України, повідомила комісар поліції у Холмі Єва Чиж. Вона додала що бійок чи іншої небезпечної ситуації не було.

Правоохоронці роз'яснюють подробиці інциденту і збирають докази на місці події.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!