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Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення із ЗМІ

Екскомандувач Об'єднаних сил висловив впевненість, що Україна переможе і відвоює всі території. 

Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення із ЗМІ
Сергій Наєв дізнався про звільнення із ЗМІ
Фото: Телеграм Сергія Наєва

Екскомандувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення із займаної посади із засобів масової інформації.

Про це він написав у своєму телеграмі.

"Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року. Це були складні часи. Один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях", – повідомив він. 

Наєв подякував за роботу і висловив впевненість, що Україна здобуде перемогу у російсько-українській війні. 

"Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране! Впевнений, це нам під силу! Українці вміють творити дива, тому вірю в кожного з вас! Мрію про нашу Перемогу і знаю, що цей день настане", – написав він. 

  • Сьогодні указом глава держави звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ. На цей пост призначили Юрія Содоля.
  • Також Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ України. Ним став генерал-майор Олександр Павлюк. Також президент оприлюднив укази про призначення нових глав Об’єднаних сил та Десантно-штурмових військ. 
  • Крім того, президент змінив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. Цю посаду обіймав Максим Миргородський. Новим командувачем став Ігор Скибюк.
  • Також було призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Посаду отримав Ігор Плахута.
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