Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення із ЗМІ

Екскомандувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення із займаної посади із засобів масової інформації.
Про це він написав у своєму телеграмі.
"Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року. Це були складні часи. Один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях", – повідомив він.
Наєв подякував за роботу і висловив впевненість, що Україна здобуде перемогу у російсько-українській війні.
"Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране! Впевнений, це нам під силу! Українці вміють творити дива, тому вірю в кожного з вас! Мрію про нашу Перемогу і знаю, що цей день настане", – написав він.
- Сьогодні указом глава держави звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ. На цей пост призначили Юрія Содоля.
- Також Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ України. Ним став генерал-майор Олександр Павлюк. Також президент оприлюднив укази про призначення нових глав Об’єднаних сил та Десантно-штурмових військ.
- Крім того, президент змінив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. Цю посаду обіймав Максим Миргородський. Новим командувачем став Ігор Скибюк.
- Також було призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Посаду отримав Ігор Плахута.