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Внаслідок російських обстрілів по Херсону постраждала пасажирка маршрутки

Росіяни обстріляли Корабельний район.

Внаслідок російських обстрілів по Херсону постраждала пасажирка маршрутки
Фото: Інна Варениця

Російські загарбники завдали ударів по середмістю Херсона. Внаслідок чого поранення отримала 61-річна пасажирка маршрутки.

Про це повідомляють глава Херсонської МВА та Херсонська ОВА.

"Близько години тому російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли Херсон. Внаслідок цього у  Корабельному районі міста отримала поранення 61-річна жінка", – зазначив Роман Мрочко, очільник Херсонської МВА.

У військовій обласній адміністрації уточнили, що постраждала пасажирка маршрутки. 

"61-річну жінку доставили до лікарні в стані середньої важкості. Медики надали їй необхідну допомогу. Подальше лікування буде амбулаторним", – ідеться у повідомленні.

За минулу добу противник здійснив 42 обстріли, випустивши 201 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди.

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