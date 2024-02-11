Внаслідок російських обстрілів по Херсону постраждала пасажирка маршрутки

Російські загарбники завдали ударів по середмістю Херсона. Внаслідок чого поранення отримала 61-річна пасажирка маршрутки.

Про це повідомляють глава Херсонської МВА та Херсонська ОВА.

"Близько години тому російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли Херсон. Внаслідок цього у Корабельному районі міста отримала поранення 61-річна жінка", – зазначив Роман Мрочко, очільник Херсонської МВА.

У військовій обласній адміністрації уточнили, що постраждала пасажирка маршрутки.

"61-річну жінку доставили до лікарні в стані середньої важкості. Медики надали їй необхідну допомогу. Подальше лікування буде амбулаторним", – ідеться у повідомленні.

За минулу добу противник здійснив 42 обстріли, випустивши 201 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди.