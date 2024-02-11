Головне за ніч та ранок неділі, 11 лютого: близько 70 відбитих штурмів під Авдіївкою та Мар’їнкою, день жалоби у Харкові

У звʼязку з російськими обстрілами сьогодні, 11 лютого, у Харкові оголошується день жалоби, повідомили у Харківській ОВА.

"Окупанти жорстоко забрали життя сімох людей. Дві родини, троє хлопчиків.

Путятіна Ольга. 35 років.

Путятін Григорій. 38 років.

Путятін Олексій. 7 років.

Путятін Михайло. 4 роки.

Путятін Павло. 10 місяців.

Манойло Світлана. 65 років.

Манойло Анатолій. 66 років.

Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни", – ідеться у повідомленні ОВА.

У ніч на 11 лютого окупанти завдали удару 45-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з районів Балаклава та мис Чауда – Крим. Повітряні сили знищили 40 ворожих дронів, повідомили у Повітряних силах в Telegram.

До відбиття повітряного нападу залучили підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Ворожі безпілотники знищили у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 98 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони минулої доби відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 930 російських окупантів, 12 танків, 14 броньованих машин ворога та спеціальну техніку. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 11.02.24 орієнтовно склали 395200.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч на 11 лютого уламки одного зі збитих "шахедів" впали на території населеного пункту у Житомирській області.

"Сьогодні під час повітряної тривоги відбулося падіння уламків дрона-камікадзе на території одного з населених пунктів області. Жертв та постраждалих немає", – повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Учора ввечері ворог обстріляв КАБами с. Водяне Куп’янського району. Зруйновано два приватні будинки. Пошкоджено сім приватних будинків. Загинула 56-річна жінка, постраждав 58-річний чоловік, від госпіталізації відмовився.

За межами села пошкоджене фермерське господарство. Зруйновано п’ять складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!