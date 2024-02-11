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Впродовж доби росіяни здійснили 42 обстріли по Херсонщині. Є жертви

По Херсону ворог випустив 32 снаряди.

Впродовж доби росіяни здійснили 42 обстріли по Херсонщині. Є жертви
Фото: Херсонська ОВА

За минулу добу противник здійснив 42 обстріли, випустивши 201 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, гаражний кооператив та припортову інфраструктуру у Херсоні", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів відомо про одного загиблого, ще одна людина отримала поранення.

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